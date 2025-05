Emirados Árabes, 2° maior cliente do Brasil, bloqueia exportação de frango local

Sarah Chaves, com G!

Para evitar a contaminação por gripe aviária de granjas ao redor do mundo, muitos países impuseram restrições nas exportações de frango do Brasil após confirmação da doença em uma granja comercial e conforme atualização do Ministério da Agricultura desta quinta-feira (22), os Emirados Árabes também entraram na lista.

O país do Oriente Médio, segundo maior cliente da exportação brasileira, bloqueou apenas as exportações de frango de Montenegro, assim como o Japão que restringiu apenas a carne proveniente do município onde houve o foco inicial. Nesse cenário não há impacto comercial porque ali não existem exportadores, segundo o governo.

Alguns bloqueios valem para a produção do setor em todo o país e outros são localizados ao Rio Grande do Sul.

Enquanto a União Eurasiática passou a restrição nacional apenas ao Rio Grande do Sul, a Arábia Saudita ampliou o embargo que antes era apenas para Montenegro para todo o estado sulista.

O Brasil é o maior exportador de frango do mundo. O trabalho de desinfecção da granja de Montenegro terminou na quarta-feira (21) e, a partir desta quinta, se o Brasil não registrar nenhum outro caso em 28 dias, pode se declarar livre da doença.

Restrição a carne de aves de todo o Brasil:

1. África do Sul

2. Argentina

3. Bolívia

4. Canadá

5. Chile

6. China

7. Coreia do Sul

8. Filipinas

9. Iraque

10. Jordânia

11. Malásia

12. Marrocos

13. México

14. Paquistão

15. Peru

16. República Dominicana

17. Sri Lanka

18. Timor-Leste

19. União Europeia

20. Uruguai



Restrição a carne de aves do Rio Grande do Sul:

21. Bahrein

22. Bósnia e Herzegovina

23. Cazaquistão

24. Cuba

25. Macedônia

26. Montenegro

27. Reino Unido

28. Tajiquistão

29. Ucrânia

30. União Eurasiática (Rússia, Bielorrússia, Armênia e Quirguistão, exceto Cazaquistão)

31. Arábia Saudita



Restrição local (Montenegro-RS, que não tem exportadores):

32. Emirados Árabes Unidos

33. Japão

