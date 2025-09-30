Menu
Menu Busca terça, 30 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Encontro de Trump e Lula com expectativa para outubro depende de definição do local

O governo brasileiro prefere uma conversa por telefone, mas a gestão americana expressou o desejo de realizar a reunião de forma presencial

30 setembro 2025 - 12h51Sarah Chaves
Donald Trump assiste Lula discursarDonald Trump assiste Lula discursar   (ONU)

O governo brasileiro está trabalhando para fechar os últimos detalhes com a Casa Branca para a realização do encontro entre Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Embora as duas gestões federais já estejam em contato desde a Assembleia Geral da ONU, a indefinição sobre o local ainda persiste.

A expectativa é que a reunião aconteça em outubro, pois fontes diplomáticas indicam que o encontro pode ser adiado para as próximas semanas devido à agenda apertada dos dois líderes. Tanto Trump quanto Lula já têm compromissos marcados para os próximos dias, o que complica a definição do local e da data.

Uma possibilidade discutida seria realizar o encontro em países como a Malásia ou Itália, já que ambos os líderes têm viagens previstas para essas localidades. Embora o governo brasileiro prefira uma conversa por telefone, a gestão americana expressou o desejo de realizar a reunião de forma presencial.

O objetivo da reunião é reestabelecer o canal de diálogo entre os dois países, que foi interrompido após a posse de Trump, e discutir temas econômicos, como as novas exceções para o tarifaço contra o Brasil, que seriam debatidas no âmbito dos grupos técnicos.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cairo Ítalo França David -
Brasil
CNJ afasta desembargador do TJRJ por suspeita de favorecer facções criminosas
Luiz Perillo, de 35 anos
Brasil
Arquiteto Luiz Perillo morre após transplante multivisceral complexo
Lucas Redecker recomendou a aprovação da proposta
Brasil
Câmara aprova projeto que limita o uso de provas ilícitas no processo militar
A prorrogação não é automática e só se aplica quando houver complicações médicas
Brasil
Nova lei prorroga licença-maternidade em casos de internação hospitalar
Prefeita Adriane Lopes e sua vice Camila Nascimento
Política
Recursos de partidos e procuradoria para cassar Adriane são barrados pelo TRE-MS
Imagem de dinheiro
Brasil
É falso que novo cadastro vai aumentar imposto de aluguel, diz governo
Ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes
Brasil
STF empossa presidente e vice nesta segunda-feira
Avião monomotor faz pouso de emergência em São Paulo
Brasil
Avião monomotor faz pouso de emergência em São Paulo
O principal processo que trata do assunto foi protocolado pelo Uber
Brasil
STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores
Oruam após tirar a tinta vermelha do cabelo
Brasil
STJ revoga prisão preventiva de Oruam

Mais Lidas

Mulher mata irmã na frente da sobrinha de 7 anos após suspeitar de traição
Polícia
Mulher mata irmã na frente da sobrinha de 7 anos após suspeitar de traição
A colisão aconteceu enquanto um dos veículos saia da alça de acesso para a BR-163
Polícia
AGORA: Motorista morre carbonizado após colisão frontal entre carretas em Campo Grande
Chef Fábio Denardi
Cidade
Natural de MS, chef Fábio Denardi morre durante cirurgia no coração
Acidente que matou motorista carbonizado pode ter sido causado por imprudência em Campo Grande
Polícia
Acidente que matou motorista carbonizado pode ter sido causado por imprudência em Campo Grande