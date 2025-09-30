Encontro de Trump e Lula com expectativa para outubro depende de definição do local

O governo brasileiro está trabalhando para fechar os últimos detalhes com a Casa Branca para a realização do encontro entre Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Embora as duas gestões federais já estejam em contato desde a Assembleia Geral da ONU, a indefinição sobre o local ainda persiste.

A expectativa é que a reunião aconteça em outubro, pois fontes diplomáticas indicam que o encontro pode ser adiado para as próximas semanas devido à agenda apertada dos dois líderes. Tanto Trump quanto Lula já têm compromissos marcados para os próximos dias, o que complica a definição do local e da data.

Uma possibilidade discutida seria realizar o encontro em países como a Malásia ou Itália, já que ambos os líderes têm viagens previstas para essas localidades. Embora o governo brasileiro prefira uma conversa por telefone, a gestão americana expressou o desejo de realizar a reunião de forma presencial.

O objetivo da reunião é reestabelecer o canal de diálogo entre os dois países, que foi interrompido após a posse de Trump, e discutir temas econômicos, como as novas exceções para o tarifaço contra o Brasil, que seriam debatidas no âmbito dos grupos técnicos.

