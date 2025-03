Enem dos Concursos: governo lanÃ§a atualizaÃ§Ã£o da lista final de aprovados

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou, nesta terça-feira (4), que as listas finais dos aprovados no Concurso Nacional Público Unificado (CNU) estão disponíveis após nova verificação.

Para acessar as novas classificações, basta acessar o link e fazer login com a conta Gov.br. A homologação do CNU segue prevista para esta sexta-feira (7).

Divulgação dos resultados finais

*As informações serão divulgadas na “Área do Candidato“, no site oficial do CNU.

*O candidato poderá consultar os resultados finais individuais para cada um dos cargos em que se inscreveu.

*Estarão disponíveis as notas nas provas objetiva e discursiva e na avaliação de títulos, além do resultado de bancas (para candidatos com deficiência, negros e indígenas).

*O candidato terá acesso à nota final ponderada em cada cargo e à classificação em cada cargo: ampla concorrência e nas cotas.

*Na sequência, vai aparecer a sua situação no cargo: aprovado em vagas imediatas; aprovado em lista de espera/cadastro reserva; convocado para curso de formação (para 9 cargos dos Blocos 1 a 7); e eliminado (segundo os respectivos itens do edital).

O resultado final do CNU, mais conhecido como “Enem dos Concursos”, foi divulgado na sexta-feira (28).

No entanto, após a liberação das listas, algumas inconsistências na colocação final do Concurso Unificado foram levantadas, e uma verificação precisou ser feita junto com a banca organizadora do certame, a Fundação Cesgranrio.

Segundo o MGI, a verificação ocorreu durante o fim de semana e indicou que, “ao processar a lista final de resultados, o sistema considerou desistências para os cursos de formação sem as novas convocações para as mesmas vagas”.

“Esse procedimento fez com que diferentes listas de convocação para matrícula tenham sido divulgadas de forma incompleta”, diz trecho do comunicado. O MGI ressaltou que a situação foi resolvida e os novos resultados estão disponíveis.

O texto prossegue: “O MGI reafirma que nenhum resultado será homologado sem a garantia de total observância do que consta nos editais que regem o CNU. A homologação continua programada para 7 de fevereiro, próxima sexta-feira”.

Em nota para os candidatos, a Cesgranrio afirmou que “foi necessário fazer ajustes na metodologia de processamento dos cargos, o que acarretou modificações nos resultados divulgados no site dia 28/02/2025”.

“Essa nova abordagem teve o objetivo de garantir a fidedignidade necessária dos resultados finais, os quais já foram reformados em nosso site nesta data de 04/03/2025 e serão publicados no DOU do dia 07/03/2025”, disse a banca organizadora.

