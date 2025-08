Entra em vigor taxa de Trump com alíquota de 50% a produtos brasileiros

Entrou em vigor nesta quarta-feira (6), a tarifa de importação de 50% aplicada pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A medida eleva a taxa anterior de 10% com uma sobretaxa de 40 pontos percentuais.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, justificou a decisão com base em uma emergência nacional. Ele alegou que ações do governo brasileiro estariam prejudicando empresas americanas, além de afetar a liberdade de expressão e a política externa dos EUA.

Trump também mencionou suposta perseguição política contra o ex-presidente Jair Bolsonaro como um dos motivos para a decisão.

Produtos já embarcados e em fase final de transporte não serão afetados. Além disso, cerca de 44% das exportações brasileiras para os EUA ficaram de fora do aumento tarifário. Entre os produtos excluídos estão petróleo, suco de laranja, aviões e celulose, que seguem com a tarifa de 10%.

O governo brasileiro diz ter um plano de contingência pronto. A ministra Simone Tebet afirmou que ainda esperava por um recuo dos EUA. Já o ministro Fernando Haddad mencionou a reformulação de programas de exportação e novas linhas de crédito a empresas.

Na terça-feira (5), o Conselho Estratégico da Câmara de Comércio Exterior (CEC) publicou a Resolução CEC nº 11, autorizando formalmente o Ministério das Relações Exteriores a acionar o mecanismo de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também