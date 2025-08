Espancada com 61 socos pelo namorado, Juliana Garcia recebe alta após cirurgia

Juliana Garcia dos Santos, de 35 anos, agredida com mais de 60 socos pelo namorado, o ex-jogador de basquete, Igor Cabral, em um elevador de um condomínio em Natal, recebeu alta hospitalar na noite desta segunda-feira (4), depois de passar por uma cirurgia de reconstrução facial na última sexta-feira (1), em decorrência de múltiplas fraturas no rosto durante o ataque.

A operação foi realizada no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A intervenção, conhecida como osteossíntese, foi conduzida por um time multidisciplinar de profissionais, incluindo cirurgiões-dentistas especializados em cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial, anestesistas e enfermeiros. O objetivo da cirurgia foi restaurar tanto a estética quanto a funcionalidade do rosto da vítima.

O hospital confirmou, em nota enviada à CNN, que a cirurgia foi bem-sucedida e que Juliana agora seguirá em casa, cumprindo as orientações da equipe médica. A próxima avaliação pós-cirúrgica está prevista para ocorrer ainda neste mês.

O ex-jogador de basquete, acusado de agredir Juliana possui um histórico que vai além da violência doméstica. Em depoimento, a vítima descreveu o ocorrido como um "atentado contra a vida". Ela também afirmou que o relacionamento era "tóxico e abusivo", com episódios de agressões físicas e psicológicas, além de ciúmes excessivos por parte de Igor.

Em seu primeiro interrogatório, Igor alegou ter sofrido um "surto claustrofóbico" no momento da agressão, e mencionou ter um filho no espectro autista. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte investiga o caso como tentativa de feminicídio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também