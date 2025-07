Esporte supera cultura no PIB e movimenta R$ 183 bilhões no Brasil

O setor esportivo brasileiro movimentou impressionantes R$ 183,4 bilhões em 2023, segundo relatório divulgado pela organização Sou do Esporte, em parceria com a Ernst & Young.

O montante representa 1,69% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, superando, inclusive, a participação da cultura na economia nacional, que é de 1,55%.

O levantamento se baseou em dados da Receita Federal, IBGE, Loteria Federal e diversos órgãos públicos, com o objetivo de mensurar o verdadeiro impacto econômico do esporte no Brasil.

Segundo o estudo, cada R$ 1 investido em esporte com recursos públicos retorna R$ 12, considerando desde o lazer até o esporte de alto rendimento.

Para Giovanni Rocco, secretário nacional de Apostas Esportivas e Desenvolvimento Econômico do Ministério do Esporte, o dado evidencia que investir no setor é estratégico: "O dinheiro injetado no esporte não é despesa, é investimento".

A presidente da Sou do Esporte, Fabiana Bentes, também destacou o papel do estudo como instrumento de governança. "O PIB hoje clareia todo o sistema desportivo, público e privado", disse.

Comércio lidera participação no setor esportivo

Entre os segmentos analisados, o comércio de artigos esportivos liderou a participação no PIB do setor, com 52% do total movimentado. Na sequência, aparecem as atividades recreativas (25%), a indústria (13%) e a mídia e publicidade, com 7%.

Esportes eletrônicos (e-sports), rodeios, automobilismo e apostas esportivas ficaram de fora da análise, o que indica que o impacto real do setor pode ser ainda maior.

Clubes esportivos injetam bilhões na economia

Os clubes esportivos também tiveram papel relevante na composição do PIB do esporte, sendo responsáveis por R$ 8,081 bilhões, ou 4,41% do total. O número representa um crescimento de 2,4% em relação a 2022.

Para Paulo Maciel, do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), os clubes são "motores do desenvolvimento esportivo", atuando também em áreas como cultura, educação e formação de atletas.

