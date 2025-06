"Essa COP no Brasil vai ser a COP da verdade", afirma Lula em podcast

Em entrevista ao rapper e compositor Mano Brown e à jornalista Semayat Oliveira, do podcast Mano a Mano, o presidente Lula avaliou que a COP30, que será realizada em Belém (PR), em novembro, representará um momento decisivo nas discussões internacionais sobre o enfrentamento às mudanças climáticas e a proteção do planeta.

“Essa COP aqui no Brasil vai ser a COP da verdade. Nós queremos saber se os chefes de Estado estão querendo ou não cuidar do planeta. Porque não é só cuidar da floresta, é cuidar dos oceanos, também. Então, a primeira coisa é a seguinte: os chefes de Estado vão ter que dizer: Vocês acreditam na ciência ou não acreditam? Vocês acreditam que o mundo está passando por um processo sério ou não acreditam? Porque se acreditar, nós temos que salvar”, ressaltou.

Nesta semana, durante a Cúpula do G7, no Canadá, da qual Lula participou, o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, destacou a importância do encontro que vem gerando grande expectativa na comunidade internacional. “É importante para o G7 se tornar o que precisa ser. É importante para a gente providenciar o suporte que você merece, que o mundo merece, por todo seu esforço, incluindo a COP30, em Belém, que será a reunião mais importante deste ano mundialmente. Você tem meu compromisso pessoal, e o da minha equipe, de fazer tudo o que for possível para apoiarmos seus esforços. Não há ninguém melhor para liderar esse esforço do que você”, disse Mark Carney.

Lula lembrou que o Brasil está comprometido a zerar o desmatamento na Amazônia. “A Amazônia ainda hoje tem grande parte dela com floresta intacta. Meu compromisso é chegar até 2030 com desmatamento zero. Por isso eu estou levando a COP para lá”, frisou o presidente.

Lula também discutiu a questão do financiamento por parte dos países desenvolvidos, ponto indispensável para o sucesso do trabalho de combate às mudanças climáticas. “Tem que ter financiamento. Em 2009, os países ricos prometeram doar 100 bilhões de dólares por ano. Não doaram. De 2009 para cá já faz 16 anos. A dívida deles agora com os países para manter a floresta em pé é de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. E eu já vi que eles não vão dar”, afirmou. "Então, a COP vai ser um evento extremamente importante”, concluiu o presidente.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também