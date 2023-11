Estado de emergência em razão da gripe aviária é prorrogada por 180 dias no Brasil

Uma portaria assinada pelo Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, Carlos Fávaro, prorroga, por 180 dias, a vigência da Portaria MAPA nº 587, de 22 de maio de 2023, que declarou estado de emergência zoossanitária.

O estado de emergência em todo o território nacional, é em função da detecção da infecção pelo vírus da influenza aviária H5N1 de alta patogenicidade (IAAP) em aves silvestres no Brasil.

Em maio, o Ministério da Agricultura e Pecuária assinou uma portaria declarando estado de emergência zoossanitária em todo o Brasil, por 180 dias, porque foi identificado a presença do vírus em aves silvestres em cidades do Espírito Santo.

A prorrogação deve facilitar a mobilização de verbas e a articulação com outros ministérios e órgãos do governo e da sociedade civil para tentar evitar que o vírus se espalhe pelo país.

Além disso, medida pretende impedir que casos de gripe aviária afetem a produção comercial de aves e ovos – e, eventualmente, cause doenças em seres humanos.

Apesar de terem sido coletadas amostras, não há registro de casos humanos da doença no país.

