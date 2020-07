Estudante picado por naja no DF tem melhora no quadro de saúde

Flávio Veras, com informações do G1

O estudante de medicina veterinária picado por uma cobra da espécie naja, no Distrito Federal, teve melhora no quadro de saúde. Pedro Henrique Krambeck, de 22 anos, está internado em um hospital particular desde o dia 7 de julho. Ele chegou a ficar em coma e recebeu soro antiofídico.

Com previsão de alta para os próximos dias, o jovem segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A informação foi confirmada pelo G1, na manhã deste domingo (12), por fontes ligadas ao hospital.

A serpente, considerada uma das mais venenosas do mundo, é originária de regiões da África e da Ásia. Os efeitos da picada do animal geralmente são fatais e podem levar à morte em questão de minutos. O veneno da naja é neurotóxico e afeta, sobretudo, a área neurológica do organismo.

Por causa da picada, o estudante de veterinária foi medicado com um soro antiveneno que só foi encontrado no Instituto Butantan, em São Paulo. O Butantan informou, no entanto, que não produz e nem disponibiliza soro antiofídico para acidentes com naja, uma vez que é uma espécie exótica, não pertencente à fauna brasileira.

"A instituição somente mantém um pequeno estoque em sua unidade hospitalar de atendimento para eventual acidente com pesquisadores que realizam estudos com o animal na instituição [...]."

