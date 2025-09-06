Ex-ministro Carlos Lupi será ouvido pela CPMI do INSS na segunda-feira (8)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ouvirá o ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, nesta segunda-feira (8), às 16h (de Brasília).



O convite foi feito pelo relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), que acredita que Lupi possui informações essenciais para esclarecer as medidas adotadas para evitar descontos ilegais nos benefícios de aposentados e pensionistas.

Lupi comandou a pasta entre janeiro de 2023 e maio de 2025.

A CPMI é presidida pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG) e tem como objetivo investigar fraudes no INSS, especialmente descontos indevidos em benefícios.

A audiência será interativa, permitindo que cidadãos enviem perguntas e comentários pelo telefone da Ouvidoria do Senado (0800 061 2211) ou pelo Portal e-Cidadania.

As contribuições podem ser lidas e respondidas ao vivo pelos senadores e debatedores.

