Ex-mulher de 'Nem da Rocinha' é presa após dar à luz em hospital no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, na tarde deste sábado (5), Danúbia de Souza Rangel, ex-mulher do traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, conhecido como "Nem da Rocinha".

A prisão ocorreu poucas horas após ela dar à luz a seu filho em uma maternidade localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital fluminense.

De acordo com o delegado Fábio Souza, titular da 72ª DP (São Gonçalo), a captura foi resultado de um intenso trabalho do setor de inteligência da unidade.

Contra Danúbia havia um mandado de prisão por tráfico de drogas, expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

A ex-companheira de Nem estava acompanhada do atual marido, o rapper MC HCalvin, no momento em que foi abordada. Mesmo após o parto, Danúbia segue sob custódia na maternidade, onde está internada.

O mandado de prisão está relacionado a uma investigação que remonta à época em que Danúbia era casada com Nem, então chefe do tráfico de drogas na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Danúbia ficou conhecida como “primeira-dama do tráfico” e “xerifa da Rocinha” durante o período em que seu então companheiro liderava a facção Amigo dos Amigos (ADA) na comunidade de São Conrado.

Ela chegou a ser presa em outubro de 2017, após ser localizada na casa de uma amiga no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Na ocasião, estava foragida desde 2016, após ter sido expulsa da Rocinha pelo traficante Rogério Avelino da Silva, o “Rogério 157”, rival de Nem na disputa pelo controle do tráfico na região.

Danúbia cumpriu pouco mais de oito anos de prisão no Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, respondendo pelos crimes de corrupção ativa e associação ao tráfico. Em janeiro de 2023, ela foi colocada em liberdade após um alvará judicial considerar a extinção da pena.

Nem da Rocinha segue preso

Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, está preso desde 2011. À época, foi capturado enquanto tentava fugir da Rocinha escondido no porta-malas do carro de um de seus advogados.

Na tentativa de escapar da prisão, o advogado chegou a oferecer R$ 30 mil em suborno a policiais militares, mas ambos foram detidos. Desde então, Nem permanece em uma penitenciária federal.

