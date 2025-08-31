Ex-piloto da Fórmula 1, Tarso Marques é preso por receptação de carro de luxo

A Polícia Militar de São Paulo prendeu, na madrugada deste domingo (31), o ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Anibal Santanna Marques por conduzir um veículo de luxo com registro de apropriação indébita.

A prisão ocorreu na Ponte Cidade Jardim, localizada na zona oeste da capital paulista.

O ex-piloto foi flagrado ao volante de uma Lamborghini Gallardo sem placas visíveis. Ao perceber a aproximação da viatura policial, Tarso teria tentado instalar as placas no carro, mas foi contido pelos agentes.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o veículo apresentava diversas irregularidades, incluindo:

Registro de apropriação indébita;

Restrições judiciais;

Licenciamento vencido desde 2013;

Dívidas de IPVA e multas que somam cerca de R$ 1,3 milhão.

Além disso, o automóvel está registrado em nome de uma empresa condenada por envolvimento em esquema de pirâmide financeira, o que levantou ainda mais suspeitas sobre a origem e a posse do bem.

Tarso Marques foi conduzido ao 14º Distrito Policial, onde a delegada de plantão lavrou o auto de prisão em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele passará por audiência de custódia ainda neste domingo.

Tarso Marques, de 48 anos, teve passagem pela Fórmula 1 nas décadas de 1990 e 2000, e também é conhecido atualmente por seu trabalho como designer automotivo.

