Menu
Menu Busca segunda, 13 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Ex-presidente do INSS será ouvido pela CPMI nesta segunda-feira

Na mesma sessão, também será ouvido o ex-diretor de Benefícios do Instituto, André Paulo Félix Fidelis

13 outubro 2025 - 11h51Sarah Chaves, com Agência Senado
Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS   (Saulo Cruz/ Agência Senado)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS ouve nesta segunda-feira (13), às 16h (de Brasília), o ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Antonio Stefanutto, no plenário 2 da Ala Senador Nilo Coelho. Ele será questionado sobre indícios de omissão e falhas de gestão que teriam permitido a ocorrência de fraudes em benefícios previdenciários.

Stefanutto foi exonerado do cargo em abril, logo após a Operação Sem Desconto, da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União, revelar um esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Segundo o presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), há “indícios de omissão grave” durante sua gestão, que resultaram em vulnerabilidades sistêmicas exploradas por criminosos.

O senador destacou que, sob a presidência de Stefanutto, foi autorizado o uso de um sistema paralelo de biometria, sem homologação técnica nem garantias de segurança. O mecanismo teria sido um dos principais responsáveis por permitir as fraudes. “Tal medida afronta a legislação de proteção de dados pessoais, os princípios da administração pública e as normas de controle interno da autarquia”, afirmou Viana.

Na mesma sessão, também será ouvido o ex-diretor de Benefícios do INSS, André Paulo Félix Fidelis, citado na investigação por suspeita de envolvimento indireto no esquema, através de pagamentos feitos ao seu filho, o advogado Eric Douglas Martins Fidelis, apontado pela Polícia Federal como intermediário de propinas.

A audiência será interativa, permitindo o envio de perguntas do público durante a sessão por meio do link.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Ilustrativa /
Brasil
AGU força Facebook a remover grupo que abastecia falsificadores de bebidas alcoólicas
LDO de 2026 e veto parcial à Lei de Licenciamento Ambiental são discutidos no Congresso
Política
LDO de 2026 e veto parcial à Lei de Licenciamento Ambiental são discutidos no Congresso
Menino de 8 anos chama atenção com mochila em formato de caixão em escola de Rondônia
Brasil
Menino de 8 anos chama atenção com mochila em formato de caixão em escola de Rondônia
Fábrica clandestina em São Bernardo do Campo (SP)
Brasil
Polícia Civil desmantela fábrica de bebida adulterada ligada a mortes por metanol
O senador Fernando Farias é relator e o deputado Cezinha de Madureira, presidente da comissão mista
Brasil
Resposta ao tarifaço, MP do Brasil Soberano pode ser votada na terça-feira
Além do fomepizol, outra substância capaz de reverter a intoxicação é o etanol farmacêutico
Brasil
Brasil recebe 2,5 mil unidades de novo antídoto contra metanol
Município de Jaqueira (PE)
Brasil
Justiça Federal estabelece mapeamento de conflitos fundiários coletivos
Sophia de Jesus Ocampo morreu e caso ainda segue sem respostas
Justiça
Falhas na proteção: juiz condena Estado e Município a pagar R$ 430 mil aos pais de Sophia
Teto de restaurante de Henrique Fogaça desaba em São Paulo e deixa seis feridos
Brasil
Teto de restaurante de Henrique Fogaça desaba em São Paulo e deixa seis feridos
Foto: Débora Klempous/Rede Peteca
Brasil
Nova norma aumenta pena para fornecimento de álcool a crianças e adolescentes

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado