Exército divulga dados sobre operação Héracles

Matheus Rondon com informações da assessoria

O Exército Brasileiro, realizou durante o periodo de 28 de setembro a 09 de outubro, por meio do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 9ª Região Militar (SisFPC/9), a Operação Héracles.

A atividade fiscalizou pessoas físicas e jurídicas que tratam com Produtos Controlados pelo Exército (PCE).

Ao todo, a operação realizou 283 verificações, empregando cerca de 60 fiscais militares do Exército. A ação compreendeu municípios dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Aragarças/GO, totalizando mais de 22.000 km rodados.

Durante as fiscalizações foram apreendidas 384 armas de fogo, 28.317 munições de diversos calibres, 8.200 mil espoletas, 3.550kg de explosivos encartuchados, mais de 4.700m de cordel detonante, 126 unidades de acessórios explosivos, resultando num total 21 autuações realizadas junto aos administrados por não estarem atendendo às legislações vigentes.

As atividades de fiscalização, realizadas ao longo do ano, visam a promover a adequação e a correção das empresas e pessoas físicas registradas junto ao Exército, quanto ao trato dos Produtos Controlados pelo Exército (PCE), coibindo os possíveis desvios para utilização em atividades ilícitas e colaborando, decisivamente, com o incremento da percepção da segurança pública.

