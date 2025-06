Explosão de carro em posto de combustíveis no Rio de Janeiro deixa um morto e um ferido grave

Uma explosão em um posto de combustíveis na Praça da Cruz Vermelha, no centro do Rio de Janeiro, deixou um homem morto e outro gravemente ferido na madrugada deste sábado (7).

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento exato do incidente, que ocorreu segundos após o motorista fechar o porta-malas do veículo.

De acordo com informações confirmadas pela Polícia Civil e pelo Corpo de Bombeiros, o motorista Guaraci Costa, de 64 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O frentista Paulo dos Santos, de 61 anos, ficou gravemente ferido e foi levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, onde permanece internado em estado grave.

A força do impacto destruiu parte da estrutura do teto do posto e estilhaços atingiram prédios vizinhos, incluindo o Instituto Nacional do Câncer (INCA). Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido nos imóveis próximos.

O caso está sendo investigado pela 5ª Delegacia de Polícia (Mem de Sá), que já ouviu testemunhas e analisa as imagens do circuito de segurança. A polícia aguarda o laudo da perícia técnica para confirmar as causas da explosão.

A rede Ipiranga, responsável pelo posto, confirmou o ocorrido e, em nota, afirmou que avaliações preliminares apontam para a explosão do cilindro de Gás Natural Veicular (GNV) instalado no carro. "A empresa se solidariza com as famílias das vítimas e ressalta que a segurança é primordial em toda a cadeia do seu negócio. Está à disposição de seu cliente revendedor para apoiar no que for necessário", diz o comunicado.

