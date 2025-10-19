Explosão em Olinda deixa duas pessoas mortas e crianças feridas

Uma explosão seguida de desabamento atingiu casas na Rua Maria Gomes da Silva, no bairro de Ouro Preto, em Olinda (PE), na manhã deste domingo (19). Duas pessoas morreram e pelo menos quatro ficaram feridas, entre elas duas crianças.

As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros. As duas crianças e uma mulher foram levadas para a UPA Olinda, enquanto um homem foi encaminhado ao Hospital da Restauração, no Recife.

De acordo com a Defesa Civil de Olinda, 12 pessoas estavam no local no momento da explosão. Duas morreram, quatro ficaram feridas e outras seis ainda não tiveram o estado de saúde confirmado.

Mais de 14 viaturas e veículos de resgate foram mobilizados, incluindo caminhões-tanque, unidades de busca e salvamento e apoio da Polícia Militar. Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal também foi acionado para auxiliar no atendimento.

