Cadastro em site para auxílio de R$ 200 é falso

O Ministério da Cidadania emitiu uma nota neste último final de semana desmentindo a informação, que circula em nas redes sociais, sobre um suposto cadastramento do Governo Federal em um site para que as pessoas recebam o "Auxílio Cidadão". No entanto, como é um Projeto de Lei, a medida precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional antes da sanção presidencial.

Segundo o Ministério, existe a previsão de um suporte de R$ 200 por pessoa, durante três meses, para auxiliar trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEIs) que integrem famílias de baixa renda, para auxiliar esses cidadãos durante a pandemia da Covid-19.

A medida tem previsão de beneficiar de 15 a 20 milhões de brasileiros e estima injetar até R$ 5 bilhões por mês na economia, custeado com recursos na União.

