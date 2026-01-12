Fantástico denuncia rede de corrupção dentro do sistema de Justiça do Pará

O programa Fantástico, da TV Globo, exibido domingo (11/jan), trouxe à tona um suposto esquema de corrupção envolvendo integrantes do sistema de Justiça no Pará, incluindo um delegado da Polícia Civil, um promotor do Ministério Público e um juiz.

A investigação começou a partir da apuração de um atropelamento em Belém (PA). Durante o trabalho, o Ministério Público do Estado coletou áudios, mensagens de celular e conversas entre autoridades que indicam negociações e registros de valores de propina.

A reportagem do Fantástico mostra uma espécie de “Justiça Paralela”, em que decisões judiciais e procedimentos legais poderiam ser influenciados por pagamentos irregulares. Segundo a matéria, a rede de corrupção atuaria desde 2021.

Os servidores investigados estão atualmente afastados de suas funções, mas continuam recebendo salários considerados milionários dos cofres públicos (veja aqui). O caso segue sob investigação.

