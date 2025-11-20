FGC prevê início dos pagamentos do Master ainda este ano

O início dos pagamentos aos clientes do Banco Master deve ocorrer ainda em 2025, segundo o presidente do FGC (Fundo Garantidor de Créditos), Daniel Lima. Em entrevista à CNN, ele explicou que o processo será rápido assim que o Fundo receber do liquidante a relação completa de credores. “Dois dias úteis depois de termos a lista, os depósitos começam”, afirmou.

O envio dessa base de dados não tem prazo definido, mas, em liquidações recentes, o tempo médio ficou entre 30 e 40 dias. Enquanto isso, pessoas físicas e jurídicas já podem iniciar o cadastro no aplicativo ou no site do FGC, etapa obrigatória para solicitar o reembolso quando o sistema for liberado.

Lima lembrou que o FGC completou 30 anos agora em novembro e disse que o histórico da instituição traz segurança ao processo. “Em todas as quarenta liquidações anteriores, todos receberam seus valores conforme as regras”, disse. A operação envolvendo o Master, no entanto, será a maior: cerca de 1,6 milhão de credores e aproximadamente R$ 41 bilhões em depósitos e investimentos cobertos pela garantia.

Mesmo diante desse volume, o presidente do Fundo afirmou que não há risco para a solidez do mecanismo. Segundo ele, a liquidação do Master não gerou surpresa ao mercado e não representa ameaça de contágio a outros bancos. “É um caso isolado e está sendo tratado com tranquilidade”, afirmou. O FGC, segundo Lima, possui instrumentos para recompor a liquidez caso seja necessário, como acesso a linhas de crédito e antecipação das contribuições das instituições financeiras.

Como vai funcionar o pagamento da garantia

• O liquidante envia ao FGC a lista oficial de credores — processo que costuma levar cerca de 30 dias.

• Com o cadastro inicial já disponível, os clientes podem adiantar essa etapa no aplicativo.

• Assim que a base estiver pronta, o FGC informará os clientes para que façam a solicitação do reembolso.

• Pessoas físicas farão o pedido diretamente pelo app; empresas usarão o site.

• Depois da confirmação dos dados, o valor é liberado e o termo de solicitação é assinado digitalmente.

