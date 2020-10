Fiéis comemoram 89 anos de Cristo Redentor

Nesta segunda-feira, o maior cartão postal do Rio completa 89 anos. Desde a madrugada, estão acontecendo celebrações e festas pelo aniversário do monumento do Cristo Redentor.

A pedra fundamental do monumento foi colocada no topo do Corcovado em 1922. A obra foi concluída e inaugurada em 12 de outubro de 1931. Em 2007, o Cristo Redentor foi escolhido como uma das sete maravilhas do mundo moderno.

O cardeal Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, celebrou uma missa e relembrou que a obra foi erguida e tem sido mantida com apoio dos fiéis. Para ele, a imagem "representa não só o Rio, mas o Brasil. É um dom igreja para o país".

A imagem tem em seu interior uma capela consagrada à padroeira do Brasil.

Serão distribuídos pedaços de bolo embalados individualmente para evitar contágio pela Covid-19. A visitação ao monumento seguirá com programação normal. Os visitantes podem adquirir os ingressos pela internet e acessar o ponto turístico pelo Trem do Corcovado ou pela Estrada das Paineiras.

