Filha de 3 anos do blogueiro Bitor coloca xuxinhas no nariz e mobiliza hospital

Em casa, o pai conseguiu retirar duas das pequenas ligas elásticas, mas a menina garantiu que ainda havia mais lá dentro

23 outubro 2025 - 19h00

Na última sexta-feira (17), o influenciador Bitor passou apuros, após a filha, Laura, de 3 anos testar um novo uso para suas xuxinhas de cabelo, colocando-as dentro do nariz. Em casa, o pai conseguiu retirar duas das pequenas ligas elásticas, mas a menina garantiu que ainda havia mais lá dentro.

O pai decidiu levá-la ao pronto-socorro. No caminho, pediu que ela desenhasse quantas xuxinhas tinha colocado e o resultado deixou o pai em pânico: o desenho mostrava várias.

No hospital, enquanto Bitor tentava manter a calma, a pequena estava tranquila, dançando e rindo como se nada tivesse acontecido. A equipe médica realizou um exame e solicitou um raio-X  que exigiu paciência extra, já que a menina estava super animada. “Agora temos radiação para pelo menos umas três vidas!”, brincou o pai.

Após analisar as imagens, a médica tranquilizou a família, pois não havia nada preso nas vias nasais. A suspeita é que a xuxinha restante tenha sido engolida e sairá naturalmente pelo número 'dois'.

O caso terminou bem e rendeu boas risadas, além de mais um episódio curioso para o repertório do blogueiro, que compartilhou a história com seus seguidores.

 

 

