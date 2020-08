Filha de Belchior é presa por envolvimento em homicídio de suspeito de pedofilia

Marcos Tenório com informações do G1

A filha do cantor Belchior e a namorada dela foram presas após se apresentarem à Polícia Civil de São Paulo, nesta quinta-feira (13), pelo envolvimento no assassinato de um homem suspeito de pedofilia em agosto de 2019, no município de São Carlos (SP).

O caso foi registrado como latrocínio, termo referente ao crime de roubo seguido de morte. A vítima costumava marcar programas sexuais pelas redes sociais e pedia o envolvimento de crianças, oferecendo um pagamento maior.

Isabela confessou o crime, ela alegou que se defendeu das agressões de Leizer. Ele teria marcado com Jaqueline um programa por R$ 500, no qual ela teria prometido levar a sobrinha de três anos. Mas conforme a defesa do casal, a criança não estava presente no momento do crime.

Durante as investigações, a polícia constatou que o casal teria atraído Leizer para uma emboscada, junto a outros dois homens, que também tiveram prisão temporária decretada em março, deste ano. Ambos estão foragidos. O delegado que investiga o caso, revelou que o grupo teria tido a intenção de extorquir o homem, usando a criança como “isca”. No entanto, durante o encontro, teria ocorrido uma briga e a vítima foi atingida por golpes de faca.

No dia 26 de agosto de 2019, Leizer foi dado como desaparecido. O carro dele foi queimado e abandonado em um canavial. O corpo foi localizado em uma área de mata.

As advogadas de Isabela e Jaqueline ressaltaram ao G1, que a criança não estava presente na cena do crime e negaram que o grupo tenha atuado com intuito de extorquir a vítima. Também afirmaram que não houve roubo.

