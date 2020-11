Filho mata a mãe e confessa ter assassinado o pai

Joilson Francelino, com informações do G1

Um adolescente de 17 anos foi apreendido no domingo (22) depois de matar a tiros a mãe, uma mulher de 36 anos, em Caçapava, interior de São Paulo.

De acordo com informações do G1, o filho disparou contra a mãe após uma discussão. Segundo a polícia, a vítima estava na residência onde morava com os três filhos, um deles, o autor do assassinato. O filho assassino estava na casa com a namorada e dois amigos, o que teria incomodado a mãe. A mãe, por sua vez, pediu para que ele saísse da casa com os amigos e a namorada, pois estavam fazendo bagunça, momento em que o adolescente sacou uma arma e disparou contra a mãe, que não resistiu e morreu no local.

O autor fugiu após o crime, mas logo depois foi localizado pela polícia. Ele, a namorada e os dois amigos foram apreendidos e encaminhados à Polícia Civil. Lá, o adolescente confessou que matou a mãe e que também seria o responsável pela morte do pai, que está desaparecido desde abril deste ano. O corpo do pai do adolescente já teria sido encontrado em Jacareí, mas ainda não identificado.

O adolescente foi detido por ato infracional análogo a homicídio e encaminhado à Fundação Casa. Além dele, um outro adolescente de 16 anos também foi apreendido por ter adquirido a arma usada no crime.

A polícia informou que, sobre a morte do pai, aguarda o laudo de perícia do corpo encontrado para checar se seria o do pai do adolescente e que o caso vai ser investigado.

