Filme do caso Von Richthofen ganha primeiro trailer

O filme contando o caso Von Richthofen lançou nessa segunda-feira (3) o primeiro trailer. O longa-metragem será divido em dois, “A menina em que matou os pais” e o “O menino que matou meus pais”. O lançamento do trailer gerou polêmica nas redes sociais por conta “publicidade” que iria fazer com o crime.

O caso Von Richthofen aconteceu em outubro de 2002 e 18 anos depois ainda causa burburinho quando é mencionado, seja em conversas comuns ou em discussões profissionais. Na época, o crime gerou uma revolta nacional e debates sobre a autoria do crime.

O filme produzido pela Santa Rita Produtora e dirigido por Mauricio Eça vai ser divido em dois filmes, “A menina que matou os pais”, versão contado por Daniel Cravinho, interpretado por Leonardo Bittencourt, e o outro será “O menino que matou meus pais”, baseado no relato de Suzane Von Richthofen, que será vivida por Carla Diaz.

Os dois filmes chegarão aos cinemas de todo o Brasil no dia 2 de abril deste ano.

Confira o primeiro trailer oficial:

Discussão

Na internet, a maneira mais rápida de medir a opinião pública, muitos comentaram sobre a realização dos dois filmes. Alguns acreditam que a promoção desse filme seria uma obra a agregar o cinema nacional. Para outros, os filmes serviriam de publicidade ao crime e daria dinheiro aos dois, afirmação negada pela produtora.

a diferença do filme do ted bundy e do filme da suzane von richthofen é que o bundy não tava vivo quando o filme saiu ele não ganhou dinheiro e mídia ao contrário da suzane não tem nada a ver ele ser americano e ela brasileira descansem militantes

Recentemente, um filme da Netflix, plataforma americana de streaming, fez sucesso no Brasil pela história do serial killer americano, Ted Bundy. O que serviu de palco para os que acreditam em que a obra será uma boa obra cinematográfica.

Devido à repercussão e tantas dúvidas sobre os filmes "A Menina Que Matou Os País" e "O Menino Que Matou Meus País", que abordam a história do crime real de Suzane Von Richthofen , a produtora do filme resolveu dar explicações para sanar as dúvidas do público. pic.twitter.com/QVOQYslKne