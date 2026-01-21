Menu
Menu Busca quarta, 21 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Brasil

Fim da escala 6x1 pode aumentar produtividade, diz Boulos

A proposta prevê redução da jornada semanal e período de transição para empresas

21 janeiro 2026 - 13h12Sarah Chaves, com Agência Brasil
Ministro Guilherme BoulosMinistro Guilherme Boulos   ( Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, afirmou nesta quarta-feira (21) que o fim da escala de seis dias de trabalho por um de folga (6x1) pode elevar a produtividade da economia brasileira. Em entrevista ao programa Bom dia, Ministro, do Canal Gov, ele defendeu a redução da jornada e citou experiências de empresas e países que adotaram modelos com menos dias trabalhados.

Segundo o ministro, estudo da Fundação Getulio Vargas, divulgado em 2024, analisou 19 empresas que reduziram a jornada e apontou aumento de receita em 72% delas, além de melhora no cumprimento de prazos em 44%. Para Boulos, trabalhadores mais descansados tendem a produzir melhor. “Quando o trabalhador está menos exausto, o resultado aparece no desempenho”, afirmou.

Boulos também citou experiências internacionais, como a adoção da jornada 4x3 pela Microsoft no Japão, que teria registrado crescimento de produtividade, e mudanças recentes em países como Islândia e Estados Unidos. Para ele, a baixa produtividade não pode ser atribuída apenas aos trabalhadores. “Uma parte relevante desse problema está ligada ao baixo investimento privado em inovação e tecnologia”, disse.

A proposta em discussão no governo prevê a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, sem corte salarial, com limite de cinco dias de trabalho e dois de descanso, além de um período de transição e mecanismos de adaptação para micro e pequenas empresas. Boulos afirmou que há diálogo com o Congresso para avançar na votação ainda neste semestre.

Em fevereiro do ano passado, foi protocolada na Câmara a PEC nº 8/2025, que propõe o fim da escala 6x1 e estabelece jornada máxima de 36 horas semanais, distribuídas em quatro dias, embora outras propostas sobre o tema também tramitem no Legislativo.

Ao comentar a resistência de setores empresariais, o ministro avaliou que o impacto de custos é superestimado, especialmente se houver políticas de transição. Ele fez críticas pontuais ao patamar elevado dos juros, afirmando que a taxa atual dificulta investimentos e a sobrevivência de pequenos negócios.

A taxa básica de juros, a Selic, está em 15% ao ano, definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil. A próxima reunião do Copom está marcada para os dias 27 e 28 de janeiro, e o BC tem sinalizado cautela diante do cenário econômico.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Inteligência artificial fica no X, antigo Twitter
Brasil
Governo e MP recomendam que X impeça conteúdos sexualizados pelo Grok
"Mounjaro do Paraguai" apreendidos
Brasil
Anvisa proíbe "canetas do Paraguai" por falta de registro
Foto: Lucas Dias/GP1
Brasil
Adeus amarelinho? Banco Central manda encerrar operações da Will Bank
Presidente Lula visita as instalações do Estaleiro Ecovix
Brasil
Governo assina contratos de R$ 2,8 bilhões para novos navios
Foto: Calama en Línea
Internacional
Corredor Bioceânico de Capricórnio avança com nova sinalização rodoviária
Sede da Anvisa
Brasil
Anvisa determina recolhimento de decoração de alimentos com plástico e glitter
Imagem da urna eleitoral eletrônica
Política
Avanço da inteligência artificial impõe novos desafios às eleições de 2026, diz MPMS
Senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da CRE
Brasil
Nelsinho anuncia subcomissão na CRE para acompanhar Acordo Mercosul-UE
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Brasil
Lula critica ações dos EUA na Venezuela, "erosão do direito internacional"
Lauana Prado - Foto: Divulgação / Fabio Ponce
Brasil
Lauana Prado revela gravidez pouco depois do fim do relacionamento com Tati Dias

Mais Lidas

Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Prefeitura faz "maquiagem" às pressas no SAMU para tentar enganar Ministério da Saúde
Edilson foi morto a facadas
Interior
VÍDEO: Adolescente mata companheiro de trabalho a facadas em pousada de Miranda
UPA Santa Mônica
Polícia
Denúncia expõe homem se masturbando e médico por assédio em UPA de Campo Grande
Crime aconteceu no bairro Nova Lima
Polícia
AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima