Fofoca: Ladrão rouba celular e compartilha que a vítima apanhava do namorado

Viralizou nas redes sociais, nesta terça-feira (12), o caso de um ladrão que roubou o celular de uma jovem e expôs supostas agressões que ela sofria do namorado. A família da vítima, no entanto, nega.

O caso aconteceu no Paraná e repercutiu nas redes sociais. Um post com os prints no X (antigo Twitter) já acumula mais de 3 milhões de visualizações e 94 mil curtidas na tarde desta terça.

O ladrão publicou fotos da vítima com manchas vermelhas no rosto e pelo corpo, seguida de imagens do namorado. “Esse lixo bate em mulher, agressor”, escreveu ele, em uma das publicações.

Ele também divulgou trechos de conversas entre a jovem e o namorado, em que ela teria admitido a agressão. “Eu tenho medo da sua agressão”, dizia ela.

A mãe da jovem, no entanto, nega as agressões. Ela afirmou, também nas redes sociais, que as conversas foram editadas. “Estão postando fotos e editando conversas dela e do namorado”, disse. “Já registraram BO na polícia e estão tomando as devidas providências”, completou.

A Polícia Civil do Paraná informou que está investigando o caso.

Confira a ‘fofoca’ completa:

e a menina que teve o celular roubado e o ladrao expôs o namorado agressão dela pic.twitter.com/v1rsY0nXZm — @kalielpinheiro no instagram (@kaliel) December 12, 2023

