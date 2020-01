Funcionários da Casa da Moeda estão parados desde sexta-feira

Mauro Silva, com informações do UOL-Estadão

Saiba Mais Cidade Presidente do Sintect-MS vai à ALEMS e faz apelo pela não privatização

Os funcionários da Casa da Moeda do Brasil, responsável em fabricar as moedas e notas de real estão parados desde sexta-feira (10). Eles querem novas negociações, pois não concordam com o atual acordo trabalhista.

A Casa da Moeda foi incluída no programa de privatização do governo federal, assim o sindicato dos empregados está em negociação de novo acordo trabalhista com a diretoria. O Banco Central, principal “cliente” da estatal se diz ciente da greve, assim está mantendo um estoque de segurança de cédulas e moedas de metal.

Na sexta-feira funcionários ocuparam a sede administrativa da estatal, que fica no mesmo complexo do parque fabril, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, os funcionários se recusaram a trabalhar após registrar entrada na fábrica.

Em novembro do ano passado, o presidente, Jair Bolsonaro, editou uma medida provisória (MP) que acaba com o monopólio da Casa da Moeda na fabricação de dinheiro, passaporte, selos postais e fiscais federais e de controle fiscal sobre a fabricação de cigarros. De acordo com a MP, essa exclusividade acaba no dia 31 de dezembro de 2023.

Saiba Mais Cidade Presidente do Sintect-MS vai à ALEMS e faz apelo pela não privatização

Deixe seu Comentário

Leia Também