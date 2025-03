FuncionÃ¡rios da Petrobras aprovam greve de 24 horas em defesa do trabalho remoto

Os funcionários da Petrobras aprovaram uma greve de advertência de 24 horas para o dia 26 de março, em protesto contra mudanças no regime de trabalho remoto e outras reivindicações trabalhistas. A paralisação foi confirmada pela Federação Única dos Petroleiros (FUP) nesta segunda-feira (24).

Segundo a FUP, a mobilização ocorre em resposta à postura da atual gestão da estatal, que tem enfraquecido as negociações coletivas e desrespeitado princípios negociais.

"O movimento é um protesto contra a postura da atual gestão da empresa, que tem esvaziado os fóruns de negociação coletiva e desrespeitado o princípio negocial", afirmou a federação em comunicado.

A principal reivindicação dos petroleiros é a manutenção do regime atual de trabalho remoto para as áreas administrativas e escritórios da Petrobras.

Atualmente, os funcionários trabalham presencialmente por dois dias na semana, mas a empresa pretende aumentar essa exigência para três dias a partir de 7 de abril, sem acordo com os sindicatos.

Além da defesa do home office, a paralisação também busca se opor à redução da remuneração variável dos trabalhadores, exigir a recomposição dos efetivos e garantir condições de segurança em toda a estrutura da Petrobras, incluindo prestadoras de serviço e períodos de manutenção.

