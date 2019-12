Fundação Cafu fecha em meio à crise financeira

Sarah Chaves, com informações do Sportbuzz

A Fundação Cafu emitiu uma nota oficial nesta segunda-feira (23), confirmando o encerramento das atividades após 16 anos de trabalho no Jardim Irene, zona sul de São Paulo.

A instituição foi criada logo após o pentacampeonato da Seleção Brasileira, em 2002. O objetivo principal da Fundação era trabalhar com as crianças e jovens do bairro onde Cafú nasceu, usando de atividades culturais e esportivas, a instituição buscava criar cidadãos responsáveis e que tivessem uma transmissão de valores digna.

A Fundação já passava por momentos complicados financeiramente em meados de 2018 , afinal, atravessava uma crise pela falta de patrocínios e investidores.Cerca de 950 crianças e adolescentes da região foram atendidas.

Em nota a Fundação declarava: "Foram 16 anos de muito trabalho, dedicação e comprometimento com uma causa genuína e verdadeira... Alimentar sonhos. Temos um pedido: continuem alimentando sonhos! Sonhem cada vez mais alto. Tenham fé e coragem. Sejam protagonistas de suas histórias, agentes de transformaçãoTrabalhamos duro. Por vocês, pelo Jardim Irene e por um futuro com mais oportunidades. Sendo assim, não queremos enxergar o dia de hoje com tristeza, mas com alegria e de cabeça erguida, pela convicção de que cumprimos um papel fundamental dentro desta comunidade, que transformamos vidas, que fizemos o máximo que podíamos até que foi possível", comunicou.

