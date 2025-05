Funerária é investigada por suspeita de forjar mortes em fraudes do INSS

No âmbito das investigações por fraudes no Instituto Nacional de Seguro Social (PF), a Polícia Federal aponta que uma empresa, a Global Planos Funerários, com sede em Fortaleza (CE), colaborava para manipular documentos e lavar dinheiro arrecadado com descontos ilegais na folha de pagamento de aposentados e pensionistas.



Segundo relatório da PF, a funerária movimentou entre fevereiro e julho de 2024 mais de R$ 82 milhões, sendo cerca de R$ 2,6 milhões de forma suspeita. A sócia Cecília Rodrigues Mota é uma das investigadas no esquema, por conta de viagens suspeitas ao exterior.

Um dos repasses suspeitos é no valor de R$ 100 mil, depositado pela Global Planos Funerários para uma empresa de tecnologia e segurança, a Highway comércio e serviços de Informática. Posteriormente, ainda segundo a PF, o mesmo valor foi repassado para outras empresas de Cecília Rodrigues Mota.



Outros depósitos investigados são 214 mil para Associação De Catadores E Catadoras De Materiais Recicláveis Da Região Centro Norte De Palmas (Asbampa) e dois montantes para a Associação Brasileira dos Servidores Públicos (Abrasp): R$ 1,9 milhão diluídos em depósitos entre 01/09/2023 e 31/01/2024 e depois R$ 400 mil entre 01/09/2023 a 31/01/2024.



"O fluxo comum é a associação repassar os valores para as empresas. Nesse caso, percebemos um fluxo contrário com valores expressivos", aponta um relatório da Polícia Federal.



Para justificar o pagamento, a suspeita é de que certidões de óbitos eram falsificadas. Isso porque a empresa cobrava das associações cerca de R$ 3 mil por serviço funerário fornecido às associações contratantes. Pelas contas da PF, entre 2022 e 2024 os valores serviriam para custear o enterro de 8.713 pessoas. O valor, no entanto, ainda segundo a PF, não bate o número de mortes registradas pelas associações no mesmo período.

Mesmo com o suposto número de mortes, os associados da empresa aumentaram. Contatada pela CNN, a Global Planos Funerários não se manifestou.

