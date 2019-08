G7 decide liberar R$ 82 milhões para ajuda a Amazônia

Mauro Silva, com informações do UOL

A Amazônia terá ajuda do G7 após os líderes grupo decidir, durante reunião nesta segunda-feira (26) em Biarritz – França, por desbloquear US$ 20 milhões (cerca de R$ 82,4 milhões), os recursos serão destinados principalmente para o envio de aviões Canadair de combate a incêndios.

O desbloqueio foi anunciado pelo presidente francês Emmanuel Macron e o chileno Sebastian Piñera. Além da frota aérea, o grupo concordou com uma assistência de médio prazo de reflorestamento, que deve ser apresentado na Assembleia Geral da ONU já no fim do mês que vem, no qual o Brasil terá que trabalhar com ONG’s e populações locais.

Macron atacou Jair Bolsonaro (PSL) e disse que o Brasil merece um presidente que esteja a altura do cargo. O presidente Francês rebateu os comentários de Bolsonaro em relação a sua esposa Brigitte Macro, feitos na redese sociais.

“O que eu posso dizer a vocês? É triste, triste, mas é em primeiro lugar triste para ele e para os brasileiros”, afirmou.

Emmanuel disse também que conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobe os incêndios da Amazônia, segundo ele o americano concordou com as ações do G7.

