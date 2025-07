Geraldo Alckmin negocia tarifaço com secretário do Comércio dos EUA

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, afirmou ter conversado com o secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, por videoconferência para reverter a tarifa de 50% anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros.

Segundo Alckmin, a conversa durou cerca de 50 minutos. “Foi uma conversa longa, colocando todos os pontos e destacando o interesse do Brasil na negociação”, disse o vice-presidente durante entrevista coletiva em Brasília.

Alckmin ressaltou que a conversa seguiu a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de não deixar a negociação se contaminar por questões políticas ou ideológicas. “Em vez de ter um perde-perde, com inflação nos Estados Unidos e diminuição das nossas exportações para o mercado americano, devemos resolver os problemas, aumentar a complementaridade econômica, a integração produtiva, investimentos recíprocos. Enfim, avançarmos numa agenda extremamente positiva”, afirmou Alckmin. “O Brasil nunca saiu da mesa de negociação. Não criamos esse problema, mas queremos resolver. Nós estamos empenhados em resolver”, ratificou.



Desde a criação do Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais, no dia 15 de julho, o vice-presidente realizou mais de 20 reuniões com o setor produtivo. Os encontros, presenciais e por videoconferência já reuniram mais de 100 entidades privadas, entre empresas nacionais e internacionais, associações e federações.

Na próxima semana deve ser sancionada a lei que cria o programa Acredita Exportação, iniciativa do governo federal para ampliar e fortalecer a atuação das micro e pequenas empresas no mercado internacional permitindo a devolução de tributos pagos ao longo da cadeia produtiva por essas empresas, incluindo as optantes pelo Simples Nacional.





