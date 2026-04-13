Gilberto Waller é demitido da presidência do INSS

O Ministério da Previdência Social anunciou a demissão do presidente do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), Gilberto Waller nesta segunda-feira (13). Em seu lugar fica a servidora de carreira Ana Cristina Viana Silveira, que ocupava o cargo de secretária-executiva adjunta do ministério,.

“Agradeço a Gilberto Waller pela importante contribuição nesse período e dou as boas-vindas à Dra. Ana Cristina. Ela tem o perfil ideal para iniciar esse novo momento e cumprir a determinação do presidente Lula, que é solucionar a fila e não deixar nenhum brasileiro para trás. Sua nomeação também entrega o comando do Instituto nas mãos de seus próprios servidores. Tenho a alegria ainda de anunciar mais uma mulher para a alta cúpula do órgão, que já tem quatro diretoras”, disse Waller Júnior.

O presidente Lula, nomeou Waller Júnior como subtituto de Alessandro Stefanutto, que deixou o cargo após operação da PF (Polícia Federal) e da CGU (Controladoria-Geral da União) revelar um esquema bilionário de descontos indevidos de aposentados e pensionistas do INSS.

Em fevereiro deste ano, Waller foi convocado para depor na CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS, no Senado Federal. Na reunião, o ex-presidente do instituto afirmou que o INSS foi a primeira instituição a tomar medidas contra o Banco Master.

Além disso, negou que tenha seu trabalho boicotado e defendeu a atuação do governo para desbaratar o esquema de fraudes bilionárias.

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