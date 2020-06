Globo tira a palavra morte do título de novela por causa da pandemia

Joilson Francelino, com Metrópoles

A TV Globo decidiu mudar o título da próxima novela das sete devido à pandemia do coronavírus. A informação foi publicada pela jornalista Patrícia Kogut, no jornal O Globo. Segundo ela, a produção da trama busca um nome que substitua A Morte Pode Esperar, em respeito ao grande número de óbitos decorrentes do novo coronavírus.

Algumas sugestões já foram apresentadas para a direção da emissora e estão sendo submetidas ao departamento jurídico, em cumprimento das questões de registros de marcas.

Escrita por Mauro Wilson, o folhetim entrará no lugar de Salve-se Quem Puder, que teve as gravações interrompidas também por causa do novo coronavírus. Giovanna Antonelli e Mateus Solano encabeçam o elenco formado, ainda, por Aracy Balabanian, Vladimir Brichta, Valentina Herszage, Claudia Jimenez e Marcos Caruso.

A Globo planeja retomar as gravações de Salve-se Quem Puder e Amor de Mãe em agosto, sob forte esquema de segurança sanitária.

Deixe seu Comentário

Leia Também