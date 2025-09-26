Menu
Brasil

Gol e Azul encerram acordo de cooperação comercial

Cade fez questionamentos sobre a parceria entre as duas empresas

26 setembro 2025 - 13h39Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
O acordo foi firmado em maio de 2024O acordo foi firmado em maio de 2024   (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Gol Linhas Aéreas anunciou, por meio da Abras Group, sua holdin controladora, o fim do acordo de compartilhamento de voos com a Azul Linhas Aéreas. Firmado em maio de 2024, esse acordo recebeu, no início de setembro, críticas do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Na oportunidade, o Cade pediu detalhamentos sobre como seria a cooperação entre as duas empresas, visando a ampliação da conectividade no mercado interno.

A Gol informou acionistas e mercado sobre a solicitação da rescisão destes acordos com a Azul na noite desta quinta-feira (25).

Segundo a empresa, esses acordos tinham por objetivo “estabelecer uma cooperação comercial via codeshare para conectar suas respectivas malhas aéreas no Brasil".

No documento, a Abra disse ter se colocado à disposição para continuar avançando nas discussões “rumo a uma combinação de negócios”.

Ela acrescentou que, no entanto, “as partes não tiveram discussões significativas ou progrediram em uma possível operação de combinação de negócios”, e que, portanto, estaria “encerrando as discussões com relação a uma possível transação.”

