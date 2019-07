Gol e Latam arrematam lotes de ativos da Avianca por US$ 140 milhões

Mauro Silva, com informações do UOL

Em leilão, Gol e Latam compram lotes de ativos da Avianca no valor de US$ 140 milhões. A compra do lote 1 (UPI A) e o lote 2 (UPI B) acontece na tarde desta quarta-feira (10) em São Paulo (SP).

O lote 1 comprado pela Gol em um único lance no valor de US$ 70 milhões é composta por 20 voos de Garulhos, 12 do Santos Dumont e 18 de Congonhas. O lote 2 adquirido pela Latam, também em lance único e com valor de US$ 70 milhões é integrado por 26 voos de Garulhos, 8 do Santos Dumont e 13 de Congonhas. Apesar de existir o lote 3 o mesmo não foi arrematado por nenhuma empresa.

Mesmo com o leilão em andamento a Anac tem uma autorização para redistribuir esses “slots” entres a empresas aéreas, com isso existe a possibilidade de mudanças no certame.

