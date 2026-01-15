Goleiro Bruno cancela encontro com filho após exigências da avó materna

O ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo assassinato de Eliza Samudio, teve que cancelar o encontro planejado com seu filho, Bruninho, fruto do relacionamento com a vítima. Segundo Bruno, a avó materna do menino, Sônia Samudio, junto com a advogada da criança, impôs uma série de exigências consideradas fora da normalidade, o que levou ao cancelamento da visita.

Entre as condições, estava a exigência de que Bruno comparecesse sozinho, sem a presença de seu próprio advogado. “Se eu tivesse ao menos meu advogado ao lado, me sentiria mais seguro para esse encontro”, relatou o ex-goleiro. Ele afirmou que sempre respeitou as medidas protetivas determinadas pela Justiça, que atualmente o impedem de se aproximar do filho.

Bruno ainda disse suspeitar que a intenção da avó nunca foi permitir o contato com Bruninho. Segundo ele, a situação teria sido planejada para criar uma armadilha, induzindo-o a falar sobre a mãe da criança em um suposto documentário. “Havia câmeras escondidas na casa, e eles queriam que eu falasse algo relacionado à mãe dele”, afirmou.

Apesar da frustração, o ex-goleiro reforçou o desejo de manter o vínculo com o filho: “Quero dizer ao meu filho, Bruninho, que tenho muita vontade de poder abraçá-lo e conversarmos. Sigo à disposição dele para que esse encontro aconteça.”

Diante dessa situação, o ex-goleiro publicou uma nota de esclarecimento da sua defesa nas redes sociais. Acompanhe abaixo a nota na integra:

