Golpe do morango do amor: criminosos simulavam venda do doce no RS

Com a recente popularização do “morango do amor” — doce que viralizou nas redes sociais nas últimas semanas — criminosos passaram a aplicar golpes no Rio Grande do Sul, utilizando perfis falsos para anunciar promoções inexistentes.

Segundo a Polícia Civil, os golpistas copiavam conteúdos de lojas reais e criavam perfis falsos em redes sociais, simulando plataformas de vendas.

Após atrair os consumidores com fotos e descrições do produto, exigiam pagamento via Pix, mas nunca realizavam a entrega.

De acordo com o diretor do Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), delegado Eibert Moreira Neto, dois boletins de ocorrência já foram registrados envolvendo esse tipo de golpe.

A polícia investiga os casos e alerta para a necessidade de atenção redobrada ao fazer compras pela internet.

Dicas da Polícia Civil para evitar esse tipo de golpe

Certifique-se de que o anúncio é feito por um perfil verdadeiro e confiável;

Sempre que possível, vá pessoalmente até o local de venda ou tente contato por outros meios, como telefone ou WhatsApp comercial;

Pesquise referências em outras plataformas antes de concluir a compra;

Desconfie de preços muito abaixo do mercado ou de perfis criados recentemente.

A orientação é nunca realizar pagamentos sem antes verificar a veracidade do vendedor.

Em caso de suspeita, a recomendação é registrar um boletim de ocorrência e informar a polícia.

