Governador do Pará é contaminado pelo coronavírus

O Governador do Pará, Helder Barbalho, testou positivo para o novo coronavírus (Covid-19). O anúncio foi feito pelo próprio gestor em seu perfil oficial em uma rede social nesta terça-feira (14).

"Como vocês sabem, parte da minha equipe deu positivo para o coronavírus. No último sábado (11) eu fiz exame e deu inconclusivo e depois fizemos uma contraprova, no Instituto Evandro Chagas, e deu negativo. Mas eles recomendaram que eu fizesse um novo teste nesta terça-feira (14) e o meu teste deu positivo. Portanto, quero informar a população paraense que eu estou com coronavírus", informou.

Ainda em seu depoimento, Helder Barbalho disse que apesar de está com a Covid-19 está bem e não apresenta os sintomas, mesmo assim está isolado e pede que a população permaneça em casa para evitar maior proliferação do vírus.

"Mas quero, ao mesmo tempo, tranquilizar. Eu estou super bem, estou assintomático, não tenho qualquer sintoma, tenho trabalhado desde sexta-feira (10) de casa. A Daniela (esposa) e as crianças estão bem. Quero aproveitar para pedir para você: fique em casa. Este vírus é extremamente contagioso, ele não escolhe idade, ele não escolhe classe social. Todo mundo está exposto e todo mundo pode pegar. Por isso eu faço o apelo a você, fique em casa e vamos juntos vencer o coronavírus. Quem ama cuida e quem cuida fica em casa", encerrou.

