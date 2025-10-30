Governador do Rio pede apoio de parlamentares para reforçar segurança pública

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), pediu a um grupo de 24 parlamentares o direcionamento de emendas para a segurança pública do estado e defendeu mudanças na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, enviada pelo Palácio do Planalto ao Congresso Nacional.

Segundo o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), que liderou a comitiva, Castro manifestou preocupação com o trecho da PEC que, segundo ele, pode reduzir a autonomia dos estados e das polícias estaduais.

“Ele disse para termos cuidado na análise da PEC da Segurança Pública, para que seja alterado o trecho que retira autonomia dos estados e das polícias estaduais”, afirmou o parlamentar.

Além do debate sobre a proposta, o governador solicitou que a bancada federal do Rio destine recursos de emendas parlamentares para ações voltadas à segurança pública, com destaque para o reforço de bloqueadores de celulares em presídios.

“Ele solicitou que nós, como bancada federal, puséssemos emendas na segurança pública do Rio, especialmente para reforçar bloqueadores de celulares nos presídios. Então, nós, como bancada do Rio, vamos atender essa demanda”, acrescentou Sóstenes.

A reunião contou com a participação de nove deputados federais da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, além de dez deputados estaduais e quatro vereadores do Rio de Janeiro.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também