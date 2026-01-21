Governo assina contratos de R$ 2,8 bilhões para novos navios

Um pacote de investimentos bilionários voltou a colocar a indústria naval brasileira no centro da agenda econômica nesta terça-feira (20), em Rio Grande, no extremo sul do país. A assinatura de contratos para a construção de cinco navios gaseiros, 18 empurradores e 18 barcaças soma R$ 2,8 bilhões e tem potencial para gerar mais de 9 mil empregos diretos e indiretos, segundo o governo federal. A cerimônia contou com a presença do presidente Lula, do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, além de ministros, parlamentares e outras autoridades.

As embarcações foram encomendadas pela Transpetro, subsidiária da Petrobras responsável pela logística de transporte de petróleo e derivados, e serão construídas em estaleiros de três estados. No Rio Grande do Sul, o estaleiro Rio Grande Ecovix ficará responsável pelos cinco gaseiros, em um contrato de R$ 2,2 bilhões. Esse tipo de navio é utilizado para armazenar e transportar gases liquefeitos, como o GLP, amplamente consumido no país. A primeira entrega está prevista para ocorrer em 33 meses, com as demais a cada semestre.

No Amazonas, o estaleiro Bertolini Construção Naval da Amazônia, em Manaus, vai construir as 18 barcaças, com investimento de R$ 295 milhões. As embarcações são destinadas ao transporte de grandes volumes de carga em contêineres e reforçarão a navegação interior da Transpetro.

Já em Santa Catarina, o estaleiro Indústria Naval Catarinense, em Navegantes, será responsável pela construção dos 18 empurradores, embarcações usadas para a movimentação de barcaças. O custo total dessa etapa será de R$ 325 milhões.

Com os novos contratos, a frota de gaseiros da Transpetro passará de seis para 14 embarcações, ampliando de forma significativa a capacidade de transporte de GLP e derivados e reduzindo a dependência do afretamento de navios. Segundo a Petrobras, os novos gaseiros serão até 20% mais eficientes no consumo de energia, com redução de 30% nas emissões de gases de efeito estufa, além de estarem aptos a operar em portos eletrificados. “Isso significa que serão top em tecnologia embarcada”, afirmou a presidente da estatal, Magda Chambriard.

As contratações fazem parte do Programa Mar Aberto, do governo federal, criado para reativar a indústria naval brasileira. A iniciativa prevê R$ 32 bilhões em investimentos até 2030, incluindo a construção de navios de cabotagem, barcaças, empurradores e o afretamento de embarcações de apoio para as atividades de exploração e produção.

“A retomada da indústria naval só é possível porque o governo desenvolveu uma política industrial específica para o setor. Sem a política de conteúdo local, os recursos do Fundo da Marinha Mercante e mecanismos como a depreciação acelerada, não estaríamos aqui assinando esses contratos”, destacou o presidente da Transpetro, Sergio Bacci.

Segundo Magda Chambriard, o setor passou de 18 mil empregos em 2022 para 50 mil no fim de 2025, com perspectiva de crescimento até se aproximar novamente de 80 mil postos de trabalho nos próximos anos. “Hoje temos cerca de 400 colaboradores. Com os contratos assinados, devemos chegar a aproximadamente 4 mil trabalhadores no segundo semestre de 2027”, afirmou José Antunes Sobrinho, acionista da Ecovix, destacando que os próximos recrutamentos serão intensivos.

