Governo brasileiro envia carta e espera resposta de Trump para negociar tarifaço

Após o envio de cartas ao governo americano assinada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin no dia 16 de maio e outra na última terça-feira (15), o Brasil aguarda um sinal da Casa Branca para avançar nas negociações para tentar derrubar o tarifaço imposto por Donald Trump às exportações brasileiras.



Não há previsão de que o presidente Lula inicie ou provoque um contato com Trump, e nenhuma missão oficial do Executivo brasileiro rumo aos Estados Unidos está sendo planejada. Já no Legislativo, a iniciativa parte da Comissão de Relações Exteriores do Senado, presidida por Nelsinho Trad.



Segundo o Itamaraty, primeiro é preciso saber qual orientação a Casa Branca dará ao USTR sobre o Brasil. Foi ao órgão — sigla para United States Trade Representative (em tradução livre, Representante Comercial dos Estados Unidos) — que o vice-presidente Geraldo Alckmin encaminhou a carta para negociação.



O problema é que, segundo diplomatas brasileiros, os canais diplomáticos estão fechados em todos os níveis e não há interlocutores.



A comitiva de deputados e senadores que pretende embarcar na próxima sexta-feira para Washington com o objetivo de negociar o tarifaço ainda não tem certeza se será recebida por alguém do governo americano com força para negociar.







