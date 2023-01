Governo cria e-mail para receber informações sobre "atentados terroristas"

Sarah Chaves, com informações da Agência Brasil

Além das investigações em andamento, o Ministério da Justiça e Segurança Pública criou o e-mail [email protected] para receber informações sobre “atentados terroristas” ocorridos nesse domingo (8) em Brasília.

Os atos praticados por extremistas destruíram as sedes dos três Poderes da República, o ministro Flávio Dino já havia afirmado em nota que "não haverá conivência com o crime e que todos os responsáveis responderão na forma da lei".

Também nesse domingo, o secretário executivo da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Garcia Cappelli, foi nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como interventor federal no Distrito Federal. A medida tira o comando da área de segurança pública do governo local - polícias e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal -, que ficará até o dia 31 de janeiro sob o controle da União.

O Congresso Nacional precisa votar a intervenção em até 24 horas.

