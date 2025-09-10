Menu
Governo define regras para pensão a vítimas da síndrome congênita do Zika

A epidemia do vírus, teve seu auge entre 2015 e 2016, deixando sequelas em milhares de crianças no país

10 setembro 2025 - 09h35Sarah Chaves
Foto: Roberto Moreyra/ExtraFoto: Roberto Moreyra/Extra  

O Ministério da Previdência Social publicou nesta terça-feira (9) a Portaria nº 1.806, que estabelece os procedimentos para que pessoas com deficiência permanente causada pela síndrome congênita associada ao vírus Zika possam ter acesso à indenização por dano moral e à pensão especial vitalícia, conforme previsto na Lei nº 15.156/2025.

A epidemia de Zika vírus, teve seu auge entre 2015 e 2016, deixando sequelas em milhares de crianças no país.

O reconhecimento do direito ao benefício exigirá a apresentação de laudo médico elaborado por uma junta médica, pública ou privada, que acompanhe o paciente. Este laudo será analisado e homologado pela Perícia Médica Federal.

O documento deve seguir um formulário padronizado, conter o histórico clínico e comprovar, com base em critérios definidos pelo Ministério da Saúde, a existência da deficiência permanente decorrente da infecção pelo Zika vírus.

Além do laudo, o interessado deverá apresentar exames e relatórios médicos que fundamentem o diagnóstico, como exames de imagem, laboratoriais, oftalmológicos, auditivos e outros documentos que comprovem as alterações causadas pela síndrome.

A análise da Perícia Médica será feita de forma documental, podendo haver solicitação de informações complementares caso necessário.

A nova portaria já está em vigor.

 

