Menu
Menu Busca sexta, 26 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Governo Federal institui comitê para reduzir uso de agrotóxicos no país

O grupo será responsável por propor diretrizes para apoiar governos estaduais, municipais e a sociedade na implementação de ações alinhadas com os objetivos do Pronara

26 setembro 2025 - 09h22Sarah Chaves
Foto: ThinkstockFoto: Thinkstock  

O Governo Federal oficializou a criação do Comitê Gestor Interministerial do Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos (Pronara). por meio da Portaria publicada pela Secretaria-Geral da Presidência da República no Diário Oficial da União desta sexta-feira (26).

De natureza consultiva e deliberativa, o Comitê será a principal instância de governança do Pronara e terá a responsabilidade de coordenar, planejar e acompanhar as ações que visam diminuir gradualmente o uso de agrotóxicos no Brasil, promovendo alternativas sustentáveis para a produção agrícola.

Entre as atribuições do colegiado estão o planejamento estratégico do programa, definição de metas, articulação intersetorial e avaliação de resultados. O Comitê também será responsável por propor diretrizes e estratégias nacionais para apoiar governos estaduais, municipais e a sociedade civil na implementação de ações alinhadas com os objetivos do Pronara.

A coordenação do Comitê ficará a cargo da Secretaria-Geral da Presidência da República, e sua composição inclui representantes de 13 órgãos e entidades federais, entre eles os ministérios da Saúde, Meio Ambiente, Agricultura, Ciência e Tecnologia, além da Anvisa, Fiocruz, Ibama e Embrapa.

Além do Comitê Gestor, a portaria também institui o Comitê de Assessoramento, que contará com representantes da sociedade civil e de órgãos colegiados de participação social. Essa instância terá papel permanente na orientação e acompanhamento da execução do Pronara.

Estão previstas ainda até seis Câmaras Temáticas permanentes e a criação de grupos de trabalho temporários para tratar de temas específicos relacionados à implementação e monitoramento do programa.

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

O acordo foi firmado em maio de 2024
Brasil
Gol e Azul encerram acordo de cooperação comercial
Foto: ASCOM\SGPR
Brasil
União investirá R$ 1,6 bilhão para fortalecer o SUS em municípios da Bacia do Rio Doce
Foto: Reprodução
Brasil
Autoridades identificam suspeitos de ataque a tiros que matou dois em escola de Sobral
Bolsonaro exibe tornozeleira -
Política
STF nega mais um habeas corpus em favor de Jair Bolsonaro por unanimidade
Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Brasil
Congresso aprova MP "Agora Tem Especialistas" para reduzir fila do SUS
A direita Nelson Wilians Fratoni -
Política
CPMI do INSS pede a prisão de advogado com escritório em Campo Grande
Antonio Carlos Camilo Antunes, o 'Careca do INSS' -
Política
AO VIVO: "Careca do INSS" presta depoimento à CPMI do INSS
Suplementos, café e até whey foram proíbidos
Brasil
Anvisa proíbe venda de café torrado, whey e suplementos; veja marcas
Ministro Edson Fachin -
Política
Edson Fachin rejeita habeas corpus em favor de Jair Bolsonaro
Presidente Lula e presidente Dina
Brasil
Brasil e Peru acertam reunião para definir agenda de cooperação bilateral

Mais Lidas

Setor de alimentação
Economia
Setor de alimentação tem 43% das empresas com lucro em agosto
O acordo foi firmado em maio de 2024
Brasil
Gol e Azul encerram acordo de cooperação comercial
Foto: PRF
Polícia
Acidente entre caminhões e carro deixa três mortos e um ferido na BR-116
Foto: ASCOM\SGPR
Brasil
União investirá R$ 1,6 bilhão para fortalecer o SUS em municípios da Bacia do Rio Doce