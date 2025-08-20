Menu
Brasil

Governo Federal lança AgroAmigo pela agricultura familiar no Norte e Centro-Oeste

O anúncio será feito na próxima semana pelo ministro Waldez Góes

20 agosto 2025 - 13h36Sarah Chaves, com Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Foto: Pixabay  

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) lança na segunda-feira (25), o AgroAmigo, programa de microcrédito rural voltado a agricultores familiares de baixa renda das regiões Norte e Centro-Oeste.

O anúncio será feito pelo ministro Waldez Góes, do programa pioneiro de microcrédito rural destinado a agricultores familiares para estimular a geração de renda e melhorar as condições de vida e trabalho no campo
 
Com orçamento de R$ 1 bilhão dos Fundos Constitucionais de Financiamento (FNO e FCO), para a compra de insumos e equipamentos, investimentos em infraestrutura, armazenagem e mecanização em pequenas propriedades, a iniciativa deve beneficiar mais de 100 mil famílias com crédito acessível – com juros de apenas 0,5% ao ano – para custeio e investimento nas pequenas propriedades, em parceria com a Caixa Econômica Federal.

Segundo o secretário Nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros, Eduardo Tavares, além do Banco do Brasil, o operador do FCO, e do Banco da Amazônia, o operador do FNO, a Caixa Econômica Federal se juntou a essa força-tarefa.

O Agroamigo é destinado a agricultores familiares enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que abrange grupos diversos, desde assentados, ribeirinhos, comunidades extrativistas e pescadores, a indígenas e quilombolas. É importante ressaltar que esse programa é voltado para famílias com renda bruta anual de até R$50 mil que se dedicam a atividades agrícolas como forma de subsistência.

O AgroAmigo é dividido em públicos. AgroAmigo – Jovem (18 a 29 anos) até R$8 mil; AgroAmigo – Mulher até R$15 mil e AgroAmigo – Homem: até R$12 mil. Criamos limites superiores para as mulheres porque acreditamos que essa abordagem reduz desigualdades de gênero e fortalece a inclusão delas, que são, muitas vezes, chefes de família e responsáveis pelo orçamento familiar.

Condições para pagar o empréstimo

O AgroAmigo oferece juros de apenas 0,5% ao ano, com prazo de até três anos para pagar. Além disso, o programa conta com um bônus de adimplência, que funciona como um incentivo para quem paga em dia: esse bônus pode reduzir em até 40% o valor total da dívida. Para dar um exemplo: se um agricultor contratar R$ 12 mil e cumprir o pagamento no prazo, ele pode acabar pagando apenas R$ 7.200 no total. Entendemos que essa é uma forma de incentivar o pequeno produtor a renovar o contrato de microcrédito no próximo ano.

 

