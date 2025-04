ProPatinhas: Governo Federal lança sistema gratuito de RG para cães e gatos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, assinaram nesta quarta-feira (17) o decreto que institui o ProPatinhas, o Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos.

A iniciativa inédita tem como objetivo estimular a guarda responsável, combater o abandono e os maus-tratos, além de promover o controle populacional ético desses animais.

Como parte do programa, também foi lançado o SinPatinhas – Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos. O cadastro é voluntário, gratuito e já está disponível clicando aqui, com acesso por meio do login Gov.br.

De acordo com o governo, não haverá cobrança de taxas nem penalidades para quem optar por não cadastrar seus animais de estimação.

RG Pet com QR Code

Ao se cadastrar no SinPatinhas, o tutor do animal recebe um RG Pet digital, que inclui um QR Code que pode ser impresso e colocado na coleira do animal. A funcionalidade permite que, em caso de perda, qualquer pessoa possa escanear o código e ajudar o bichinho a voltar para casa com segurança.

Além disso, tutores que participarem do programa serão notificados sobre campanhas públicas de castração, vacinação e microchipagem promovidas em suas regiões.

A base de dados unificada também servirá para embasar políticas públicas de bem-estar animal e prevenção de zoonoses — doenças que podem ser transmitidas entre animais e seres humanos.

Cadastro simples e rápido

Para fazer o RG Pet, o processo é simples:

Acesse o site e faça login com sua conta Gov.br;

Preencha seus dados pessoais;

Informe os dados do seu animal: nome, espécie, data de nascimento, cor, sexo, se é castrado ou microchipado, estado e município;

Envie uma foto do animal de frente, com foco no rosto;

O RG Pet é emitido imediatamente, sem custo, e o QR Code pode ser impresso.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também