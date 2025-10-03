Governo Federal regulamenta 'Gás do Povo' para famílias de baixa renda

O governo federal publicou nesta sexta-feira (3) as regras do programa "Gás do Povo", que prevê a gratuidade do botijão de gás para famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda igual ou inferior a meio salário mínimo (R$ 759), considerando que benefício social não se enquadra em renda.

Terão prioridade as famílias que recebem Bolsa Família, cuja renda per capita é de até R$ 218. É necessário que o cadastro tenha sido atualizado nos últimos 24 meses.

O programa deve começar a entregar os primeiros botijões na última quinzena de novembro, embora ainda não haja um cronograma oficial. A previsão é que, até março de 2026, todos os beneficiários estejam contemplados.

A retirada do botijão será feita pelo responsável da família nas revendedoras de GLP credenciadas pelo governo, mediante apresentação de documento que comprove o benefício, como o cartão bancário do Bolsa Família ou da Caixa Econômica Federal.

O número de botijões gratuitos por ano varia conforme o tamanho da família: quatro para famílias de duas ou três pessoas e seis para famílias com quatro ou mais pessoas. O auxílio não é acumulativo entre períodos. A validade do benefício é de três meses para famílias pequenas e dois meses para as maiores, contados a partir da data de disponibilização do voucher.

As revendas participantes do programa deverão seguir regras específicas de identidade visual, que incluem sinalização nas portarias, botijões, veículos e materiais de comunicação. O aplicativo do programa mostrará as revendas credenciadas mais próximas da residência do beneficiário.

