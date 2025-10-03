Menu
Menu Busca sexta, 03 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Governo Federal regulamenta 'Gás do Povo' para famílias de baixa renda

O programa deve começar a entregar os primeiros botijões na última quinzena de novembro

03 outubro 2025 - 13h10Sarah Chaves
UnsplashUnsplash  

O governo federal publicou nesta sexta-feira (3) as regras do programa "Gás do Povo", que prevê a gratuidade do botijão de gás para famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda igual ou inferior a meio salário mínimo (R$ 759), considerando que benefício social não se enquadra em renda.

Terão prioridade as famílias que recebem Bolsa Família, cuja renda per capita é de até R$ 218. É necessário que o cadastro tenha sido atualizado nos últimos 24 meses.

O programa deve começar a entregar os primeiros botijões na última quinzena de novembro, embora ainda não haja um cronograma oficial. A previsão é que, até março de 2026, todos os beneficiários estejam contemplados.

A retirada do botijão será feita pelo responsável da família nas revendedoras de GLP credenciadas pelo governo, mediante apresentação de documento que comprove o benefício, como o cartão bancário do Bolsa Família ou da Caixa Econômica Federal.

O número de botijões gratuitos por ano varia conforme o tamanho da família: quatro para famílias de duas ou três pessoas e seis para famílias com quatro ou mais pessoas. O auxílio não é acumulativo entre períodos. A validade do benefício é de três meses para famílias pequenas e dois meses para as maiores, contados a partir da data de disponibilização do voucher.

As revendas participantes do programa deverão seguir regras específicas de identidade visual, que incluem sinalização nas portarias, botijões, veículos e materiais de comunicação. O aplicativo do programa mostrará as revendas credenciadas mais próximas da residência do beneficiário.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministro Benedito Gonçalves -
Internacional
Ministro que declarou Bolsonaro inelegível sofre sanção dos EUA
Bolsonaro exibe tornozeleira -
Política
'Preso' em casa, Moraes manda defesa decidir se Bolsonaro quer dar entrevistas
Sala de Situação, criada para monitorar e coordenar a resposta nacional
Brasil
Metanol: Hospitais serão abastecidos com etanol para tratar de intoxicações
Policial feminina -
Justiça
STF estabelece regras de altura para concurseiros a cargos de segurança pública
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Brasil
Lula relata problema em avião da FAB durante viagem ao Pará
Nova lei garante material de campanha eleitoral em braille
Brasil
Nova lei garante material de campanha eleitoral em braille
Foto: Ilustrativa /
Política
Fim da obrigatoriedade de autoescola gera críticas do setor em MS
Cantor Milton Nascimento
Brasil
Milton Nascimento é diagnosticado com demência por corpos de Lewy
 Foto: Lucas Jozino/TV Globo
Brasil
Distribuidoras de bebidas são fiscalizadas por suspeita de contaminação por metanol
Metanol
Brasil
Pernambuco investiga possíveis casos de intoxicação por metanol

Mais Lidas

JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
O caso aconteceu no final da manhã de hoje
Polícia
Homem morre dentro de carro ao ser baleado na cabeça em Campo Grande
Luis Carlos Perez Junior
Geral
Homem que morreu ao cair de pontilhão era enfermeiro da Santa Casa
Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital