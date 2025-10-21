Menu
Menu Busca terça, 21 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Governo Federal regulamenta moradia e auxílio-moradia para médicos residentes

O benefício será disponibilizado quando a instituição não tiver estrutura habitacional própria para disponibilizar

21 outubro 2025 - 11h27Sarah Chaves
Foto: FreepikFoto: Freepik  

Foi publicado no Diário Oficial da União, nesta terça-feira (21), o Decreto nº 12.681/2025, que regulamenta a concessão de moradia e o pagamento de auxílio-moradia aos médicos residentes. A medida visa assegurar que os profissionais em formação tenham acesso a condições adequadas de moradia, durante o período de residência médica.

De acordo com o Decreto, a concessão de moradia ou o pagamento do auxílio-moradia será responsabilidade das instituições que oferecem os Programas de Residência Médica, com duração igual à da residência e podendo ser usufruído mesmo em casos de afastamento por licença médica ou maternidade. O pagamento de auxílio-moradia só ocorrerá quando a instituição não tiver estrutura habitacional própria para disponibilizar.

O médico-residente poderá solicitar o benefício desde que esteja matriculado em um Programa de Residência Médica, com vínculo ativo e após comprovar as condições estabelecidas. A moradia oferecida será de caráter temporário e intransferível, com infraestrutura básica, como espaços para descanso, higiene pessoal, preparo e consumo de alimentos, e interligação aos serviços essenciais, como energia elétrica e água.

A instituição responsável pela residência será encarregada de arcar com os custos da propriedade, enquanto o médico-residente será responsável pelos custos de serviços públicos, como energia elétrica, água e internet. Além disso, o Decreto prevê que as condições de uso da moradia, as responsabilidades dos residentes e os procedimentos para desistência do benefício sejam definidos pelas autoridades máximas das instituições ofertantes.

No caso de a instituição não fornecer moradia, o médico-residente poderá receber o auxílio-moradia, equivalente a 10% do valor da bolsa de residência médica. O pagamento será feito mensalmente, a partir do mês seguinte ao deferimento do pedido.

O novo Decreto entra em vigor imediatamente.

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Divulgação Lula -
Política
É oficial! Guilherme Boulos é novo ministro de Estado no governo Lula
Guilherme Boulos e Lula -
Política
Lula anuncia Boulos como novo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência
Refinaria Abreu e Lima (RNEST), da Petrobras
Brasil
Produção de petróleo no Brasil pode entrar em declínio a partir de 2031, alerta plano
Edson Macedo Júnior
Brasil
Aluno morre durante evento do Exército em Santa Catarina
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Brasil
Assessores acreditam que Lula pode anunciar o substituto de Barroso até terça-feira (21)
Explosão em Olinda deixa duas pessoas mortas e crianças feridas
Brasil
Explosão em Olinda deixa duas pessoas mortas e crianças feridas
Foto: Jornal Nacional/ Reprodução
Brasil
Polícia explica como metanol saiu dos postos aos bares
Odete Roitman de Débora Bloch
Brasil
O plot twist veio aí: Adorada pelo público, Odete Roitman sobrevive a tiro
Nova lei amplia acesso ao Garantia-Safra com redução do limite de perdas
Brasil
Nova lei amplia acesso ao Garantia-Safra com redução do limite de perdas
Investigado pela Diocese, padre flagrado com 'fiel' em casa paroquial é afastado
Brasil
Investigado pela Diocese, padre flagrado com 'fiel' em casa paroquial é afastado

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Gabriel morreu em grave acidente
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente no Recanto dos Pássaros era militar do Exército
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher é levada para delegacia após deixar filhos sozinhos em casa para trabalhar