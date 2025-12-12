Menu
Menu Busca sexta, 12 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Brasil

Governo garante remoção de servidores vítimas de violência doméstica homoafetiva

A medida estabelece procedimentos de proteção com prioridade e sigilo no processo administrativo

12 dezembro 2025 - 11h11Sarah Chaves
Foto: FreepikFoto: Freepik  
Dr Canela

O governo federal publicou nesta sexta-feira (12) uma portaria que garante prioridade e direito à remoção, redistribuição e movimentação de servidoras e de homens em relação homoafetiva que estejam em situação de violência doméstica e familiar. A norma, assinada pelos ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e das Mulheres, vale para servidores públicos federais.

A portaria assegura a remoção imediata quando houver risco à vida ou à integridade física ou psicológica, comprovado por medidas protetivas, judiciais, policiais ou delegadas, ou por evidências como flagrante, boletins de ocorrência e demais provas admitidas em direito. Nessas situações, o ato é considerado vinculado, ou seja, obrigatório.

Mesmo sem medida protetiva, a remoção poderá ser concedida após análise da administração, com base em registros de violência, chamadas de emergência, pedidos de proteção, exames ou outros elementos, preservando a conveniência administrativa. A norma também prevê remoção por motivo de saúde, mediante comprovação de lesão física ou psicológica por junta médica.

Caso a remoção não seja possível, a administração poderá redistribuir o cargo ou autorizar outras formas de movimentação previstas em lei. A portaria garante ainda nova remoção caso a violência continue no novo local de trabalho e assegura a possibilidade de retorno à lotação anterior quando a situação estiver superada.

Os processos terão prioridade na tramitação, com prazos de até cinco dias úteis para análise de pedidos de remoção e até dez dias para casos de saúde. A administração também poderá adotar medidas cautelares se houver risco iminente. As solicitações deverão tramitar em caráter sigiloso, sem identificação nominal nas publicações oficiais.

Reportar Erro
Dr Canela
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Tereza Cristina disse que o projeto representa um avanço
Brasil
Aprovado PL que estende por 15 anos ratificação de imóveis em faixas de fronteira
Deputada federal Carla Zambelli (PL-SP)
Política
Moraes derruba votação que livrou Zambelli e ordena perda imediata do mandato
Carla Zambelli e Glauber Braga
Brasil
Câmara salva Zambelli e suspende mandato de Glauber Braga
Essa é a maior redução anual registrada nos últimos 20 anos, superando a queda de 5,1% entre 2015 e 2016
Brasil
Nascimentos no Brasil caem 5,8% em 2024 e alcança maior queda em 20 anos
Presidente Lula (PT)
Brasil
Lula sinaliza veto ao projeto da Dosimetria
Fachada de uma loja -
Justiça
Por descumprir direitos trabalhistas, varejista é condenada a pagar R$ 200 mil de indenização
Governo regulamenta modernização da CNH que reduz em até 80% custo de documentos
Brasil
Governo regulamenta modernização da CNH que reduz em até 80% custo de documentos
Acusados do 8 de janeiro pedem asilo na Argentina
Justiça
STF condena cinco ex-comandantes da PMDF por omissão nos atos de 8 de janeiro
Foto: Reprodução
Brasil
Congresso deve ganhar prazo para atualizar Lei do Impeachment
Governo atualiza normas de controle pós-comercialização de produtos veterinários
Brasil
Governo atualiza normas de controle pós-comercialização de produtos veterinários

Mais Lidas

Polícia Civil e Científica estão pelo local
Polícia
VÍDEO - AGORA: Caminhoneiro é encontrado morto em pátio de posto de Campo Grande
A divulgação oficial dos nomes pré-selecionados ocorrerá no próximo sábado (13), durante o Natal na Praça Ary Coelho
Cidade
Divulgada lista de inscritos para 96 apartamentos no Jorge Amado; Confira
Unidade Básica de Saúde em Campo Grande
Saúde
Conselho pede providências de atendimentos suspensos em 29 unidades na Capital
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025